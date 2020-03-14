المصرف المركزي يؤكد على تعديل الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي

ايوان ليبيا – وكالات:

أكد مدير مشروع أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي، سالم السيوي، أن المصرف لا يمكنه الاستمرار في صرف منحة أرباب الأسر والاعتمادات والحوالات، عبر السحب من الاحتياطي العام، دون تعديل نسبة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي وبنود الإجراءات الأخرى، خصوصا أنها تعتمد على العملة الأجنبية المتعطل تحصيلها بسبب توقف صادرات النفط. ونفى السيوي شائعات بدء صرف منحة أرباب الأسر الأحد القادم.

وذكر المصرف المركزي قبل يومين أن إيقاف الإنتاج النفطي منذ 18 يناير كبد اقتصاد ليبيا خسائر مباشرة زادت على 2.7 مليار دولار أمريكي في ظل انهيار أسعار النفط العالمي.

وكشف المركزي، في بيان له، أن رسوم بيع النقد الأجنبي حققت وحدها ستة مليارات دينار، بينما حقق إجمالي الإيرادات السيادية نحو خمسة ملايين دينار.

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