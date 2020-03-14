مجلس النواب الأمريكي يقر إجراءات مرتبطة بتفشي كورونا

واشنطن-العنوان

أقر مجلس النواب الأمريكي صباح السبت حزمة إجراءات لمساعدة الأمريكيين المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأيّد 363 نائبا الإجراءات بينما رفضها 40 فقط، ما يعني أنه سيتم رفعها إلى مجلس الشيوخ. وقبل التصويت، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عن دعمه لمشروع القانون ودعا الجمهوريين والديموقراطيين لتأييده.

وقال ترامب عبر تويتر “سيتبع مشروع القانون هذا توجيهاتي بإجراء فحوصات مجانية لفيروس كورونا (المستجد) والسماح بإجازة مرضية مدفوعة لعاملينا الأمريكيين المتأثرين”، مضيفا أنه أصدر توجيهات لوزيري الخزانة والعمل لإصدار قواعد تضمن عدم تأثّر الأعمال التجارية الصغيرة بالإجراءات.

وكتب “أشجّع جميع الجمهوريين والديموقراطيين على توحيد صفوفهم والتصويت بنعم”.

وأضاف “سأمنح دائما الأولوية لصحة ووضع العائلات الأمربكية”، مضيفا “أتطلع للتوقيع على النص النهائي للقانون في أقرب وقت ممكن”.

المصدر-وكالات