ترامب يعلن حال الطوارئ لمواجهة انتشار وباء كورونا

واشنطن-العنوان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة حال الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد الذي أدى إلى تباطؤ نسق الحياة اليومية في أكبر قوة اقتصادية عالمية، من إغلاق مدارس إلى هجر وسائل النقل العام.

وفور اتخاذ هذا القرار الاستثنائي الذي كان يُقَرّ تقليدياً لمواجهة كوارث طبيعية وليس الأزمات الصحية، سجّل انتعاش كبير في بورصة وول ستريت، وذلك غداة تسجيلها أسوأ جلسة منذ انهيار أكتوبر 1987.

وقال ترامب “من أجل إطلاق الطاقة القصوى لموارد الحكومة الفدرالية، أعلن رسمياً حال الطوارئ”، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء سيتيح الاستفادة مما يصل إلى 50 مليار دولار من الأصول لمكافحة الفيروس.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في حدائق البيت الأبيض “أدعو كل ولاية إلى إنشاء مراكز طوارئ بشكل فوري”، كما دعا المستشفيات إلى تفعيل خططها “للاستجابة لحاجات الأميركيين”. وتعهد “تعزيز” القدرات على إجراء الفحوص الطبية “بشكل كبير”.

ولدى سؤاله عن إخفاقات التعامل الأمريكي مع انتشار الفيروس، خاصة لناحية بطء توفير الفحوص الطبية، أجاب بشكل جازم “لا أعتبر نفسي مسؤولاً بأي شكل”، مشيراً إلى أنّه ورث نظاماً لا يتناسب ومواجهة وباء منتشر إلى هذا الحد.

وفي لقطة بدت لافتة، في وقتٍ يُشدّد كل المتخصصين في العالم على أهمية “سبل العزل الاجتماعي”، صافح الرئيس الأمريكي نحو 12 رئيسا من رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى الذين تعاقبوا على المنصة.

وأوضح ترامب (73 عاماً) أنّه لم يجر الفحص الطبي الخاص بالفيروس برغم لقائه الأسبوع الماضي أحد أعضاء وفد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو وتبيّن لاحقاً أنّه مصاب. وأكد الرئيس الأمريكي أنّه لا يعاني “أيّ عارض”، مرجحاً في الوقت نفسه أن يجري الفحوص اللازمة “قريباً”.

وأقرّ ترامب في وقت لاحق من مساء الجمعة تعليق رحلات السفن السياحية إلى الخارج لمدة 30 يوماً.

المصدر-وكالات