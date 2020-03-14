منع المواطنين من التزود بالوقود بأنفسهم

ايوان ليبيا – وكالات:

وجهت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة مديري الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية التابعة لها بأن يتابعوا مع محطات الوقود منع المواطنين من تعبئة الوقود بأنفسهم، وأن يقوم بذلك عمال المحطات، وذلك للوقاية من فيروس «كورونا».

وقال بيان للوزارة، اليوم السبت، إن تكرار استخدام خراطيم التعبئة من أكثر من شخص تعد إحدى وسائل نقل الفيروس، مشددا على ضرورة إغلاق المحطات المخالفة لذلك.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجه صباح اليوم المخابز بضرورة أن تتبع عدة تعليمات من أجل الوقاية من الفيروس.

وطالب المركز بضرورة ارتداء العاملين الكمامات التنفسية والقفازات أثناء عملية الخبز، وغسل اليدين جيدا قبل وبعد عملية تحضير المعجنات، وكذلك المداومة على تنظيف وتطهير الأسطح المعرضة للتلوث. كما دعا إلى عدم السماح للمواطنين بلمس الخبز، وتعيين عامل لتعبئة الخبز للمواطنين مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفازات.

والخميس الماضي، أصدر مدير أمن منفذ البريقة البحري، المقدم ضيف الله امراجع المغربي، تعليمات إلى الأعضاء المكلفين بتأمين وحماية ميناء البريقة التجاري الصناعي، بعدم السماح لأي ناقلة بدخول الميناء إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة على ربان الناقلة والأطقم التابعين له، من قبل الطاقم الطبي المكلف وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا