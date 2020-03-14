معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية : سيتم فرض حجر صحي ذاتي على العمالة الوافدة القادمة من الخارج

البيضاء 14 مارس 2020 (وال) – شدد معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية بخصوص العمالة الأجنبية المتواجدة في ليبيا في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الحكومة، تحسباً لانتشار فيروس “كورونا”.

وطالب معاليه بضرورة وقف تصاريح العمل للعمالة الوافدة، للقادمين من الخارج، ومنع الإجازات للعاملين بالشركات الأجنبية بالحقول النفطية، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، تمديد مدة الإجازة لمن هم موجودين في الخارج.

وأضاف أن القرار “سيطبق على مواطني باقي دول العالم الذين يدخلون ليبيا وسيتعين عليهم أيضاً أن يثبتوا أن لديهم أماكن إقامة ملائمة للحجر الصحي أثناء وجودهم في البلاد”.

وأوضح وزير الصحة أنه أصدر تعليماته المباشرة برفع أقصى درجات الاستعدادات بجميع المنافذ والمستشفيات واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس “كورونا” من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية للتصدي ومنع تسلل كورونا المستجد إلى البلاد.

وشدد معالي الوزير على كافة مديري مكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية تسجيل الوافدين من العاملين وفق استمارة المتابعة و كتابة تقرير حجر صحى خاص والإجابة على أسئلة تخص وضعهم الصحي للتحقق مما إذا كانوا يعانون من الحمى أو أى أعراض تنفسية.

وقال وزير الصحة إن الإجراء ساري المفعول على الفور، بالنسبة لجميع الليبيين العائدين إلى البلاد .

وأوصي معاليه بتعليق سفر المواطنين والموظفين للخارج إلا للضرورة القصوى، موضحاً أنه ستجرى فحوصات حجر صحى مشددة على القادمين من الدول الموبوءة او التي سجلت بها حالات اشتباه بفيروس كورونا او الدول المتضررة بشدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) مشيرآ الي ان مَن يأتي إلى ليبيا من الخارج عليه أن يخضع للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما”. (وال – البيضاء)

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