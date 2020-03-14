معالي وزير الداخلية يطالب بفرض حجر الصحي على القادمين إلى ليبيا لأسبوعين

بنغازي 14 مارس 2020 (وال) – أصدر معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته للإدارة العامة لأمن المنافذ بإخضاع جميع القادمين إلى ليبيا من مختلف الجنسيات إلى حجر صحي مدته أسبوعين للتحقق من خلوه من مرض كورونا المستجد.

وطلب معاليه بالكشف على المواطنين الليبيين العائدين من الخارج بواسطة الأجهزة التي أعدتها وزارة الصحة في المنافذ وحجر من يشتبه في إصابته بالمرض.

وتأتي هذه القرارات ضمت الخطة الاحترازية للحكومة الليبية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا .

وكانت وزاراة الداخلية قد اتخذت جمله من الخطوات الاحترازية لمكافحة انتشار مرض كورونا منها إقفال كافة مقاهي الشيشة . (وال – بنغازي)

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