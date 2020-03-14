ايقاف العمل بمطاري البريقة وراس لانوف

ايوان ليبيا – وكالات:

قرر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف وقف العمل بمطاري البريقة الجوي وراس لانوف في إطار الخطة الاحترازية لمنع وصول لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومنع وصوله إلى ليبيا.

وأوضح البيان الصادر من وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة على الصفحة الرسمية بالفيسبوك أن «جميع الرحلات ستوجه إلى مطار بنينا الدولي وذلك لحين إشعار أخر».

وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة في وقت سابق من اليوم، إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا من مختلف الجنسيات إلى حجر صحي لمدة أسبوعين، حتى يتم التحقق من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا».

وقالت الوزارة إن القرار جاء ضمن تعليمات الوزير، إبراهيم بوشناف، إلى الإدارة العامة لأمن المنافذ، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف أيضا على المواطنين الليبيين العائدين من الخارج بواسطة أجهزة الكشف التي أعدتها وزارة الصحة في المنافذ، وإخضاع من يشتبه في إصابته لحجر صحي.

كان وزير الصحة في الحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، وجه تعليمات برفع درجة التأهب القصوى لتوفير الدعم اللوجيستي وتطوير نظم الطوارئ بأقسام العزل الطبي وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعي وتشغيلها، تحسبا لأي طارئ، تزامنا مع الإجراءات للوقاية من فيروس «كورونا».

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