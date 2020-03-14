المحجوب يكشف موعد انتهاء معركة طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات:

رجّح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب انتهاء معركة طرابلس بحلول شهر رمضان القادم، وفقاً للتوقعات الأولية.

وشدد المحجوب على تمسك الجيش الوطني بشرط تفكيك الميليشيات ونزع أسلحتها، مؤكداً أن الأزمة في ليبيا أمنية وليست سياسية أو اقتصادية.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي خلال حديثه على أن القيادة العامة للجيش الوطني لن تتخلى عن شرطها الأساسي لإنهاء معركة تحرير طرابلس، وستسعى لتحقيقه سواء بالسياسة أو بالقوة.

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