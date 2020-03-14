الرئيس ترامب في اختبار فيروس “كورونا” والنتائج عدم إصابته

واشنطن 14 مارس 2020 (وال)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، أنه خضع لاختبار فيروس “كورونا”، مضيفًا أن النتائج أظهرت عدم إصابته بالمرض.

وقال ترامب – في مؤتمر صحفي – إنه خضع للاختبار مساء الجمعة، وقد أجرى قياسًا للحرارة اليوم السبت، وذلك بعدما ظهر وهو يصافح عددًا من المسؤولين، خلافًا للتوصيات الصحية.

وأضافت الرئيس الأميركي أنه سيُوسع حظر الرحلات إلى الولايات المتحدة، ليشمل بريطانيا وأيرلندا، وإنه يدرس مزيدًا من القيود على التنقلات الداخلية بين الولايات، في إطار خطة مواجهة الفيروس.

وأشار الرئيس إلى أن بلاده سجلت حتى الآن 50 حالة وفاة بفيروس “كورونا” المستجد.

وأعلن البيت الأبيض اليوم السبت؛ أنه سيفحص من الآن وصاعدًا حرارة جميع من هم على تواصل وثيق مع رئيس الولايات المتحدة، ونائبه مايك بنس، كإجراء “احتياطي” في مواجهة فيروس “كورونا” (كوفيد- 19).

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير – في بيان : “كإجراء احتياطي، سيتم من الآن وصاعدًا فحص حرارة كل الأشخاص، ممن هم على تواصل وثيق مع الرئيس ونائبه”. (وال- واشنطن) ر ت

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