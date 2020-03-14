 مصر تعّلق الدراسة وتخصص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس “كورونا”

القاهرة 14 مارس 2020 (وال)- أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وتخصيص 100 مليار جنيه ضمن الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي – بحسب وكالة الأنباء الشرق الأوسط – إن تعليق الدراسة يبدأ من يوم غد الأحد، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ أمر بتخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في وقت سابق، أن عدد الحالات المؤكدة في مصر وصل إلى 93 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة لسائح ألماني، وامرأة عمرها 60 عامًا.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة، تشمل عدد 5 مصريين، وعدد 8 أجانب.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد 21 حالة، خرجت جميعها من مستشفى العزل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري في وقت سابق على – فيسبوك – إجراءات الحماية المتبعة بجميع منافذ الدخول من مطارات وموانئ، وكذلك استعدادات السكك الحديدية، للوقاية من فيروس “كورونا”. (وال- القاهرة) ر ت

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