الصحة السعودية تُسجل 17 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

الرياض 14 مارس 2020 (وال)- أعلنت وزارة الصحة السعودية السبت، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد”، 12 منها في العاصمة الرياض.

وأوضحت الوزارة – بحسب وكالة الأنباء السعودية – أن الـ 12 إصابة في الرياض، تشمل 3 حالات لمواطنين كانوا مُخالطين لحالات أعلن عنها سابقًا، وحالة لمقيم أميركي، كان مُخالطًا لحالة أعلن عنها سابقًا.

وأضافت الوزارة أن 3 حالات ضمت لمواطنين قادمين من بريطانيا، و4 حالات أخرى لمواطنين قادمين من فرنسا، فضلا عن حالة لمقيم فرنسي قادم من فرنسا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، قال في وقت سابق اليوم، إن جميع الحالات في وضع صحي مطمئن، مشيرًا إلى أن بعضها في طريقها إلى التعافي من الفيروس.

وأضاف محمد العبد العالي أن الحالة الحرجة الوحيدة في السعودية، بدأت تتحسن بعدما استجابت للتدخل الطبي، مما دفع الطاقم الصحي إلى رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها.

ودعا محمد العبد العالي المواطنين والمقيمين؛ إلى حصر تحركاتهم والبقاء في المنازل قدر الإمكان، والابتعاد عن التجمعات التي قد تعرض الجميع للمخاطر.

وشدّد محمد العبد العالي على الذين قدموا إلى المملكة خلال الأيام الـ 14 الماضية، بضرورة الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، وأنه حال ظهرت عليهم أي أعراض، عليهم الاتصال فورًا بالرقم المخصص أو التوجه إلى أقرب منشأة صحية.

ودعا محمد العبد العالي إلى الابتعاد عن الشائعات التي تُبث قلقًا غير مبرر في المجتمع، مشدّدًا على ضرورة اعتماد المعلومة من مصدرها الصحيح. (وال- الرياض) ر ت

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