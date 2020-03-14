الرئيس السوري يُعلن تأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب فيروس “كورونا”

دمشق 14 مارس 2020 (وال)- أعلن الرئيس السوري بشار الأسد السبت، تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 13 أبريل المقبل إلى 20 مايو المقبل، بسبب المخاوف من فيروس “كورونا” المستجد.

وذكرت الرئاسة السورية – في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك” : “ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس “كورونا”، الرئيس الأسد يُصدر المرسوم رقم (86) للعام 2020 م؛ القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم (76) لعام 2020 إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 مايو 2020”.

وكانت اللجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، أعلنت يوم الأربعاء الماضي؛ إقفال باب الترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، حيث تقدم 8735 شخصًا بطلبات ترشحهم في مختلف المحافظات السورية، على أن تبدأ العملية الانتخابية في الـ 13 من أبريل المقبل.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق، المرسوم رقم (76) لعام 2020، والقاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2020، موعدًا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

وتجدر الإشارة إلى أن سوريا لم تُعلن حتى الآن بشكل رسمي، عن حدوث أي إصابات أو وفيات جراء فيروس “كورونا”. (وال – دمشق) ر ت

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