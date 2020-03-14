الإمارات تُعلن شفاء حالات جديدة من فيروس “كورونا”

أبو ظبي 14 مارس 2020 (وال)- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية السبت، شفاء 3 حالات جديدة من مصابين بفيروس “كورونا” المستجد، وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها للمستشفى.

وأوضحت الوزارة – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية – أن الحالات التي تماثلت للشفاء؛ تعود لشخصين من الإمارات وشخص من الهند، وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 23 حالة.

وأكدت الوزارة أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها، يعكس كفاءة النظام الصحي في الدولة، مشيرة إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المستجد، يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها.

وشددت الوزارة على أنه يجري وضع المصابين تحت الملاحظة والرعاية الطبية؛ التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية، ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

وأعلنت بلديتي أبو ظبي ودبي، اتخاذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس “كورونا” المستجد في الإمارات، كما أعلنت عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 23 حالة.

وبدورها، قررت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، إغلاق عدد من المراكز الثقافية في الإمارة مؤقتًا، بداية من الأحد وحتى 31 مارس 2020.

ويشمل متحف اللوفر أبو ظبي، ومنارة السعديات، وقصر الحصن، والمجمّع الثقافي، ومتحف قصر العين، وواحة العين، وقلعة الجاهلي، وقصر المويجعي.

وستُواصل المراكز الثقافية الأخرى عملها، بما فيها : بيت العود، بيركلي أبو ظبي، مركز القطارة للفنون، والتي تقدم دروسًا متنوعة في الفن، مع إتباع التعليمات الصارمة للصحة والسلامة.

كما قررت أبو ظبي إغلاق صالات السينما وألعاب التسلية والترفيه، والألعاب الإلكترونية حتى نهاية مارس الجاري.

وقررت دبي منع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح، من إقامة حفلات الأعراس اعتبارًا من الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر.

وتم تأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجاري في دبي، حتى نهاية الشهر، بما في ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية. (وال- أبو ظبي) ر ت

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