إصابة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

أوردت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /السبت/ أن زوجة رئيس الوزراء الإسباني أصيبت بفيروس كورونا .

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أعلن – في وقت سابق اليوم – تطبيق حال الطوارئ في كل البلاد لمدة 15 يوما، مؤكدا إغلاق جميع المتاجر في البلاد باستثناء الصيدليات ومحال الأغذية.

وتحدث عن جهوزية الجيش للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا ، مشدد على أن أزمة فيروس كورونا تتطلب “قرارات استثنائية”.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية – في وقت سابق اليوم – تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الساعات الـ24 الماضية.

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