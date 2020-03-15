النشرة الوبائية الليبية ليوم السبت 14 مارس

ايوان ليبيا – وكالات:

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حملة توعوية لمكافحة فيروس كورونا في ليبيا، عبر دعوة المواطنين، بعدم لمس الأسطح غير النظيفة في هاشتاق #لاتلمس_الأسطح_غير_النظيفة.

وأعلن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، حالة الطوارئ بسبب المخاوف من فيروس كورونا وستغلق كل المنافذ الجوية والبحرية بدءا من يوم الاثنين.

عربيًا، أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن السودان أمر بإغلاق المدارس والجامعات لمدة شهر لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت حكومة دبي، إغلاقا مؤقتا لأربعة متنزهات ومقاصد سياحية رئيسية حتى نهاية شهر مارس آذار الجاري وسط مخاوف متعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وأعلن المغرب تعليقه الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة منها مصر والبحرين والإمارات واليونان والنرويج وتركيا.

وذكرت الحكومة اليمنية، إنها قررت تعليق كل الرحلات الجوية من وإلى المطارات اليمنية التي تسيطر عليها لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الأربعاء.

عالميًا:

أكد مسؤولون فرنسيون، إصابة أول سجين بفيروس كورونا، بسبب الاكتظاظ الذي تشهده عدة سجون في البلاد.

وذكر طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شون كونلي، إن الفحوص خلصت إلى أن ترامب خال من فيروس كورونا.

ودخلت إيطاليا يوم أمس السبت، أول نهاية أسبوع، منذ فرض العزل وحظر التجمّعات في البلاد وسط صمت مطبق يخيّم على طرقها قطعته دقيقة تصفيق تكريما للكوادر الطبية.

وأصبحت مدينة مدريد، أشبه بمدينة أشباح، ضمن التدابير المتخذة للحد من التفشي السريع لوباء كورونا المستجد الذي تخطى عدد المصابين فيه 5700 في إسبانيا.

وأفاد المحرر السياسي لقناة “آي.تي.في” التلفزيونية البريطانية روبرت بيترسون، إن حكومة بلاده ستصدر قريبا تعليمات لمن تتجاوز أعمارهم 70 عاما بالبقاء في مكان منعزل لمدة أربعة أشهر في إطار خطة لمواجهة كورونا.

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