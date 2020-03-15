المسماري يؤكد ضرورة خروج القوات التركية والمرتزقة من ليبيا

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى أن الجيش الوطنى الليبى يقاتل من أجل إحلال السلام فى ليبيا.

وأضاف المسماري فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأحد أن الجيش الليبى قد استهدف القوات التركية في طرابلس موقعًا القتلى في صفوفهم.

وأكد المسمارى ضرورة التمسك بخروج القوات التركية والمرتزقة من ليبيا.

وأوضح أن الأزمة فى ليبيا ليست اقتصادية ولاسياسية، وإنما تتمثل فى ضرورة تسليح الجيش الليبيى.

وأكد أن المعركة ضد الإرهاب فى ليبيا مرتبطة بانتشار الإرهاب في المنطقة ، قائلاً:”قدمنا 7 آلاف شهيد فى معركة تحرير بنغازى”، مؤكدًا أن تركيا تنقل الإرهاربيين إلى ليبيا بطائرات مدنية.

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