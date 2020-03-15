تجهيز ثاني مستشفى لمواجهة كورونا

ايوان ليبيا – وكالات:

أصدر القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، تعليماته بتجهيز مستشفى طوارئ في منطقة الهواري على نفقة القوات المسلحة لمواجهة وباء كورونا.

وشملت تعليمات المُشير تجهيز المستشفى بالأطقم الطبية المختصة والإشراف على تدريبها لتتمكن من تشغيل المستشفى وتقديم الخدمات اللازمة في ظل هذا الظرف الصحي الذي يمر به العالم أجمع.

وكان القائد العام للجيش الوطني قد وجه تعليماته، أمس السبت، لتجهيز مستشفى طوارئ بقاعدة بنينا وتشغيله على نفقة القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا.

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