القائد العام يوجه تعليماته بتجهيز مستشفى طوارئ داخل قاعدة بنينا الجوية لمواجهة فيروس كورونا

بنغازي 15 مارس 2020 (وال) – وجه القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر تعليماته بتجهيز مستشفى طوارئ داخل قاعدة بنينا الجوية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد مقرراً أن يكون على نفقة القوات المسلحة.

المكتب الإعلامي التابع للقوات المسلحة قال في بيان أصدره اليوم الأحد : “تحقيقاً للدور الوطني والأخلاقي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، القائد العام يوجه تعليمات مباشرة وفورية بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية”.

وأضاف أن ذلك يشمل تجهيز الأطقم الطبية المختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء كورونا.

في غضون ذلك، أكد مصدر عسكري أن القائد العام المشير خليفة حفتر خصص جزء من ميزانية القوات المسلحة لتجهيز مستشفى الهواري في مدينة بنغازي بعدد 100 سرير عناية فائقة. (وال – بنغازي)

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