انفجار هائل بمدينة لاجوس النيجيرية

تكافح خدمات الإطفاء النيران بينما يبحث عمال الإغاثة عن ناجين، في أعقاب انفجار هائل هز اليوم الأحد، مدينة لاجوس في نيجيريا.

ولا يزال سبب ال انفجار غير واضح، وكذلك أيضا حصيلة الوفيات التى يحتمل أن تنجم عن ذلك ال انفجار الذي هز مناطق في جنوب غربي المدينة اليوم الأحد.

وذكرت السلطات أن ال انفجار تسبب في تدمير عدد كبير من المباني في ثلاث مناطق، ولا تزال النيران تشتعل في مبان أخرى.

وقال إبراهيم فاريلوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان: “ال انفجار الذى وقع فى البداية دمر أكثر من 50 مبنى وتسبب في حريق امتد بالفعل إلى خطوط أنابيب”.

ووقع الهجوم على مسافة غير بعيدة من قاعدة عسكرية . يشار إلى أن نيجيريا هي واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، ويقطن العاصمة التجارية لنيجيريا، لاجوس، 21 مليون شخص.

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