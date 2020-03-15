الوفاق تلزم الموظفين بالاستفادة من الإجازات السنوية

ايوان ليبيا – وكالات:

ناشدت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني المراقبات ومكاتب الخدمات المالية التابعة للوزارة إلزام الموظفين التابعين لها بالاستفادة من الإجازات السنوية وتفعيل العمل التناوبي لدى المراقبات والمكاتب «بنسبة لا تقل عن 50% من القوة العمومية» وفق كتاب نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

واستثنت وزارة المالية من هذا الإجراء «المكلفين بوظائف أساسية، وبما يضمن تسيير العمل اليومي بأقل عدد من الموظفين وبالقدر الذي لا يتعارض مع حسن أداء العمل».

يأتي ذلك في إطار عمل وزارة المالية بالخطة الوطنية لمواجهة خطر الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» وعملاً بالإجراءات الوقائية المتخدة قبل الوزارة للحفاظ على سلامة موظفيها.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أمس السبت، جملة من الإجراءات لمنع تسلل فيروس «كورونا» إلى ليبيا، من بينها تعليق الدراسة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، إلى جانب إغلاق المنافذ الجوية والبرية لمدة ثلاثة أسابيع.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا