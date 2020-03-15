ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في إيران إلى 724 حالة

أعلنت وزارة الصحة ال إيران ية اليوم الأحد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 724 حالة، بعد تسجيل 113 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس ال إيران ى حسن روحاني أنه لا توجد خطط لوضع أي منطقة من البلاد تحت الحجر الصحي التام، ودعا في الوقت نفسه المواطنين إلى تقليص التحركات والبقاء في المنازل.

كما أعلن أن 4590 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ال إيران ية (إرنا).

وأعلن روحاني اليوم سلسلة من التدابير المصرفية والضريبية لدعم الشركات والأسر، وذلك في ظل الضغط الذي يشكله انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال روحاني خلال اجتماع تم بثه عبر التليفزيون إنه يمكن للموظفين إرجاء دفع فواتير التأمين الصحي والضرائب والمرافق لثلاثة أشهر، بينما سيحصل الثلاثة ملايين إيران ي الأكثر فقرا على مساعدات نقدية تصل إلى ستة ملايين ريال (1637 دولارا) بداية من 17 من مارس الجاري. كما سترفع المصارف القيود والحدود على الدفع عبر الشيكات للشركات، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبرج”.

وكان البنك المركزي قد أعلن تدابير تتعلق بالضرائب والتأمينات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وطلبت إيران دعما ماليا بقيمة نحو خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وهذا هو أول طلب دعم مالي تتقدم به الجمهورية الإسلامية للصندوق منذ ستينيات القرن الماضي.

كما أعلنت السلطات ال إيران ية اليوم إرجاء جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، وذلك بسبب تفشي كورونا .

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