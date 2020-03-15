شركة أدوية ألمانية تنفي اعتزامها تطوير لقاح مضاد لكورونا حصريا لأمريكا

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن شركة (كيور فاك) الألمانية للأدوية نفت أنها تدرس إبرام عقد مع الولايات المتحدة لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد حصريا لأمريكا.

وصرح كريستوف هتيش، الرئيس التنفيذي للشركة والمشارك في تأسيس شركة (ديفيني هوب بيو تك) الاستثمارية القابضة، للصحيفة بقوله:” نريد أن نطور لقاحا للعالم كله وليس لدول بعينها”.

يذكر أن ديتمار هوب، المشارك في تأسيس شركة (إس ايه بي) الألمانية للبرمجيات وأحد رعاتها، ورجل الأعمال فريدريش فون بولين ينتميان إلى مؤسسي (كيورفاك) ورؤسائها التنفيذيين.

وتجري (كيور فاك) منذ يناير الماضي أبحاثا على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف هتيش أن هوب متمسك بشكل صارم ببقاء الشركة والعاملين والمقر الرئيسي في توبينجن.

كان تقرير لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد كشف أن هناك خلافات بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية حول شركة ألمانية في مقاطعة توبينجن جنوبي ألمانيا يتم العمل فيها على التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاء في التقرير استنادا إلى دوائر حكومية في العاصمة برلين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول جذب علماء ألمان إلى بلاده بهبات مالية كبيرة أو ضمان اللقاح حصريا لبلاده.

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