السعودية: 15 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 118 حالة شفي منهم 3 سعوديين.

جاء ذلك في بيان للوزارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” مساء الأحد.

واتخذت السعودية سلسلة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا شملت “منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والأنشطة البرية وما في حكمها ووقف الأنشطة الرياضية.

كما أوقفت السعودية الرحلات البحرية بين السعودية و24 دولة بسبب كورونا، إضافة إلى تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

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