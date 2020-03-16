رغم عدم ظهور أعراض.. مانجالا يصاب بفيروس كورونا

وكتب مانجالا عبر حسابه على تويتر:

“عرفت اليوم أنني مصاب بفيروس كورونا.

أشعر أنني بخير، ولم تظهر عليّ أي أعراض مرتطبة بالفيروس، رغم ذلك، فأنا حبيس المنزل، ومنعزل عن أسرتي.

أدركت أننا يمكن أن نصاب بالفيروس دون أن تظهر علينا أي أعراض، ولهذا أنصح الجميع بتجنب الاختلاط مع الناس قدر الإمكان، حتى لو كنت تشعر أنك بخير.

لو احترم الجميع هذه التعليمات، فسنحد معا من انتشار الفيروس قدر الإمكان، وسنقاتل لمنع انتقاله إلى الناس الذين ربما تكون الأعراض قوية في حالتهم.

أشكركم للغاية على رسائل دعمكم، اعتنوا بأنفسكم وبمن تحبون، واحترموا تعليمات الحجر لتجنب انتشار الفيروس”.

ويعد مانجالا واحدا من

وسبق مانجالا في الإعلان عن عينة إيجابية للفيروس،

ويلعب الفرنسي مانجالا (29 عاما) في فالنسيا منذ انتقاله إليه قادما من مانشستر سيتي مطلع الموسم الجاري.

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