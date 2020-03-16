الاتفاق على صرف رواتب يناير وفبراير

ايوان ليبيا – وكالات:

شهد اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع عدد من المسؤولين، اتفاق على صرف مرتبات شهري يناير وفبراير للعاملين بالدولة بشكل عاجل وفقاً للترتيبات المالية لعام 2020، وضمان توفير وانسياب السلع الضرورية في السوق المحلي.

وحضر الاجتماع النائب حمودة سيالة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.

ووفق بيان للرئاسي، فقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة من وكلاء وزارات الخارجية والمواصلات والصحة لوضع حلول عاجلة للمواطنين الليبيين العالقين في الخارج بعد قرار قفل المنافذ، الذي جاء ضمن حزمة من الإجراءات التي أعلنها السراج لمواجهة فيروس كورونا.

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