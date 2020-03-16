سرت للنفط والغاز تقوم بالكشف على العمالة الأجنبية

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أن فريقًا طبيًا مكلفًا توجه صباح اليوم إلى بوابة الشركة الرئيسية الأولى للكشف على العمالة الأجنبية التابعـين لشركات المقاولات.

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذه الحملة تأتي ضمن إجراءات احترازية أخرى تتخذهـا الشركة في سبيل منع وصول الفيروس، وتستهدف مواقع مختلفة. كان فريق طبي متخصص تابع للشركة أجرى حملة تعقيم وتطهير وقائية لبعض المواقع والمكاتب أمس السبت.

واتخذت شركات النفط في البلاد إجراءات احترازية تحسبا لانتشار الوباء، فعلي سبيل المثال قررت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، السبت، قصر العمل على المستخدمين القائمين بالأعمال الضرورية وإيقاف حافلات نقل المستخدمين اعتبارًا من اليوم الأحد.

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