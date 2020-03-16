غينيا الاستوائية تتخذ تدابير صارمة للقضاء على كورونا منها حظر التجمعات

أعلن رئيس وزراء غينيا الاستوائية فرانشيسكو أوباما أسو ، أن الحكومة اتخذت تدابير صارمة للقضاء على وباء فيروس كورونا المستجد بينها حظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص.

وقال “أسو، في بيان نقله راديو “إفريقيا 1″، إنه تم إغلاق جميع المدارس والحانات والنوادي الليلية لمنع انتشار الوباء الذي يهدد العالم حاليا”، مؤكدًا أن حكومة مالابو عززت منذ الخميس الماضي الإجراءات الوقائية لتجنب دخول وانتشار “كوفيد – 19” في غينيا الاستوائية ، لا سيما عن طريق الحد من الوصول إلى الحدود البرية والبحرية والجوية.

وأضاف رئيس الحكومة أن الخطوط الجوية الدولية العاملة في البلاد تقتصر على رحلة أسبوعية واحدة فقط، كما سيتم عزل جميع المسافرين القادمين من الدول المتضررة سواء كانوا مواطنين أو أجانب حال ظهور عليهم أعراض الفيروس عند الوصول من عدمه وذلك لمدة 14 يوما.

كانت وزارة الصحة في غينيا الاستوائية قد أعلنت عن أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد أول أمس السبت.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا