إيران تعلن وفاة أحد أعضاء مجلس الخبراء بـ كورونا

طهران-العنوان

توفي “آية الله هاشم بهتاي غولبايغني” أحد أعضاء مجلس الخبراء المكلف تعيين المرشد الأعلى للجمهورية في إيران جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد الاثنين، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية ليرتفع عدد الوفيات بين المسؤولين الحاليين والسابقين إلى 12 على

توفي غولبايغني عن 78 عاما بعد يومين على التأكد من إصابته بكوفيد-19 ونقله إلى المستشفى، وفق ما أفادت وكالة “إرنا” الإخبارية.

وكان المسؤول يمثّل طهران في مجلس الخبراء، الهيئة التي تضم 88 رجل دين وتعيّن وتتابع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

وبلغ عدد الوفيات في صفوف المسؤولين الإيرانيين الحاليين والسابقين بالمرض 12 على الأقل بينما أصيب 13 آخرون خضع بعضهم للحجر الصحي فيما تجري معالجة البعض الآخر.

وذكرت وكالة “إسنا” شبه الرسمية أن الفيروس تسبب كذلك بوفاة خبير اقتصاد بارز يعرف بنشاطه السياسي الاثنين.

وتوفي فاريبورز رايس دانا (71 عاما) بعد ستة أيام على نقله إلى المستشفى، بحسب “إسنا”.

وتعمل إيران جاهدة لاحتواء تسارع تفشي الفيروس الذي تسبب حتى الآن بوفاة أكثر من 850 شخصا في الجمهورية الإسلامية، وفق أرقام رسمية، وبلغت الحصيلة الإجمالية للمصابين في إيران 14 ألفا و991 إصابة.

ارتفع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أعلن عن أول وفاتين في الجمهورية الإسلامية في 19 فبراير. وذكرت وزارة الصحة أن ذلك نتيجة ازدياد عدد فحوصات الكشف عن الوباء التي يتم إجراؤها.

المصدر-وكالات