وفاة مدرب إسباني شاب بسبب فيروس كورونا

وذكرت جريدة إندبيندينت يوم الإثنين أن معاناة المدرب البالغ من العمر 21 عامًا مع السرطان جعلته أكثر عرضة للفيروس من المعتاد بالنسبة لشخص في سنه.

وأكد نادي أتليتكو بورتادا ألتا بمدينة مالاجا وفاة مدرب فريق الناشئين يوم الإثنين.

وقال بيبي بوينو رئيس بورتادا ألتا في تصريحات نقلتها إندبيندينت: “كان فرانسيسكو رجلاً عظيماً ومدرباً موهوباً للغاية. ما زلنا مصدومون”.

وأضاف “اتصل بي المستشفى الساعة 7 مساء يوم الأحد ليقول إن حالته استقرت، ولكن بعد ذلك بساعة هاجمه فيروس كورونا مع المرض الصعب الذي يعاني منه”.

وأتم “لا أستطيع تصديق ما حدث”.

وضرب فيروس كورونا المسابقات الرياضة حول العالم ليتسبب في إيقاف الدوريات الكبرى بالكامل حتى أبريل المقبل، إلى جانب إيقاف التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وكذلك التصفيات الآسيوية.

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية

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