تقرير: الاتحاد الأوروبي يقترح فوز المتصدر باللقب حال إلغاء الدوريات

ويجتمع الاتحاد الأوروبي بممثليه الـ55 غدا الثلاثاء عبر الفيديو لإعادة تنظيم كرة القدم الأوروبية بسبب وباء فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن ويفا برئاسة سيفرين ستناقش عددا من الأمور أبرزها موقف يورو 2020 وإمكانية تأجيلها بجانب اختيار شكل مناسب لاختتام المسابقات القارية للأندية وتحديد معايير لاختيار بطل كل دوري وتحديد المتأهلين للبطولات الأوروبية والهابطين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى تفضيل ويفا منح اللقب لمتصدر كل مسابقة في الوقت الحالي إذا كان القرار النهائي هو إلغاء المسابقة الحالية.

وأوضح التقرير أن هناك مسابقات قد تتخذ قرارا باستكمال البطولة حال تأجيل كأس الأمم الأوروبية المقرر لها في الصيف.

وأضاف التقرير إلى أن اللوائح في إسبانيا تنص على أن التصنيف النهائي للمنافسة يجب أن يتقرر بالاتفاق المتبادل بين رابطة الدوري الإسباني واتحاد كرة القدم.

وتفضل الكثير من الدول أن يتخذ الاتحاد الأوروبي (ويفا) القرار النهائي الذي يحدد صيغة حامل اللقب لتجنب الصراعات مع الفرق المحلية.

وفي الدوري الإنجليزي يحتل ليفربول الصدارة بـ82 نقطة من 29 مباراة خاضهم ويحتاج للفوز في مباراتين فقط لحسم اللقب (ومتبقي 9 جولات كاملة).

أما في الدوري الإسباني فيتصدر برشلونة بـ58 نقطة من 27 جولة أقيمت بفارق نقطتين عن ريال مدريد (ومتبقي 11 جولة).

وبالدوري الإيطالي يتصدر يوفنتوس المسابقة برصيد 63 نقطة من 26 جولة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو (ومتبقي12 جولة).

وفي الدوري الألماني يحتل بايرن ميونيخ صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة من 25 جولة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند (ومتبقي 9 جولات).

وأخيرا يحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مارسيليا (ومتبقي 10 جولات على النهاية).

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