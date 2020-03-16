القائد العام يصدر قرار بشأن تشكيل لجنة عليا لمكافحة وباء كورونا

بنغازي 16 مارس 2020 (وال) – أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، اليوم الإثنين، القرار رقم (127) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة عليا لمكافحة وباء كورونا.

ونصالقرار في مادته الأولى على ضرورة تشكل لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا) تتولى بالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء مهام توفير كافة المستلزمات والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة لعمل اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا والوقاية منه .

وتابع القرار في مادته الثانية أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري وعضوية كل من معالي وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ومعالي وزير الصحة سعد عقوب، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية .

والمادة الثالثة من القرار بينت “تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة طبية استشارية تتولى مهام الإشراف على تشخيص الحالات المشتبه بتعرضها للإصابة وعزلها وعلاجها كما توكل لها اختصاصات، الإشراف والرقابة على الدواء، والمستحضرات الطبية والصحية والصيدلانية والتجهيزات والمستلزمات والمستهلكات الصحية وضبط تداول كل منتج له علاقة بوباء كورونا، بالإضافة إلى وضع ومراقبة تطبيق معايير الغذاء ومياه الشرب وسلامة البيئة بما يعزز الصحة العامة للسكان، ومتابعة مراكز الأبحاث والدراسات العلمية الدولية والاستعانة بها كل ما يتعلق بمكافحة وباء كورونا، وتوفير مخابر فنية تقوم بإجراء الفحوص والكشف المبكر عن وباء كورونا، و رفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة ‎٠‏

‏وأوضح القرار في مادته الرابعة ” تتكون اللجنة الطبية الاستشارية المشكلة بموجب المادة (3) من هذا القرار برئاسة فتحية العريبي، وأحمد الحاسي نائباً لها وناطقاً رسمياً، وعضوية كل من رفيق رمضان المهدوي وحمزة عمران الترهوني، وأحمد بالقاسم الحداد، وأحمد محمد الأوجلي، ومنير صالح الجغداف، وأمال عبدالحميد الفاخري، ووائل علي الهواري، وحسين علي محمود العوامي، وإبراهيم صالح الفرجاني.

وشدد القرار في مادته الأخيرة على ضروة العمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف على الجهات المختصة تنفيذه. (وال – بنغازي)

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