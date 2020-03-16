سيالة: طلبنا مساعدة طبية من الصين

ايوان ليبيا – وكالات:

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة إن المجلس الرئاسي «طلب العون والمساعدة الطبية من الصين»، لمواجهة فيروس «كورونا»

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مؤتمر صحفي لحكومة الوفاق بشأن التطورات الأخيرة في البلاد مشترك، وذلك في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين.

وأضاف سيالة «أمرنا القنصليات بالتعامل مع الليبيين العالقين في الخارج». من جهته، قال وزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق إن «دخول الليبيين إلى البلاد سيكون من خلال المعابر البرية فقط».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا