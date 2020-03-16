الناظوري و بوشناف وعقوب يبحثون الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا

ايوان ليبيا – وكالات:

عقد رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري اجتماعا طارئا مع كل من وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف ووزير الصحة سعد عقوب لبحث الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا إلى ليبيا.

اللواء الناظوري أكد خلال الإجتماع بحسب قناة ليبيا إنه تم توفير 150 سريرا حتى الآن ولا يوجد أي داع للخوف،متمنيا رجوع المسافرين من الخارج قبل الخميس المقبل.

ومن جهته، أكد وزير الداخلية تشكيل فريق طبي لمتابعة تطورات الأوضاع بخصوص كورونا،مشيرا إلى أن كل أعمال اللجان ترفع إلى رئيس الوزراء والقائد العام.

وأوضح المستشار بوشناف أنه تم تشكيل مجموعة من الفرق لمتابعة الأسواق في حال رفع أسعار السلع أو تخزينها.

ومن جهته،أكد وزير الصحة خلال الاجتماع أن كل نتائج العينيات خالية تماما من فيروس كورونا،لافتاً إلى أن الترتيبات النهائية لمستشفى الهواري ستستكمل اليوم الاثنين.

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