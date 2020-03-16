حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا لليبيين في الخارج

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلن وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمود التليسي أن البعثات الدبلوماسية الليبية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وسط أفراد الجالية الليبية.

التليسي أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أن هذا الإعلان يأتي بعد التواصل المباشر والمستمر مع رؤساء البعثات الدبلوماسية واللجان المشكلة داخل هذه البعثات لمتابعة أوضاع المواطنين وتطورات الأوضاع داخل البلدان التي أعلن فيها تفشي الفايروس.

واطلع على الخطوات المتخذة من قبل تلك البعثات والآليات المتبعة لضمان وصول المساعدات الطبية اللازمة لمن يحتاجها.

يذكر أن وزارة الخارجية شكلت لجنة أزمة لمتابعة تطورات تفشي فايروس كوفيد 19 واتخاذ الإجراءات اللازمة برئاسة وكيل الشؤون الفنية محمود التليسي وسعادة وكيل الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة حمزة العوكلي.

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