العراق: شفاء 5 حالات مصابة بفيروس كورونا في السليمانية

أعلنت مديرية صحة السليمانية في العراق ، شفاء خمسة مصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأوضحت المديرية – في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» اليوم الاثنين، شفاء خمس حالات كانت مصابة بالفيروس، حيث أن أحد الذي شفيوا يبلغ من العمر 73 عامًا.

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 5 حالات مؤكدة لمصابين بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، مشيرة إلى أن بذلك يرتفع عدد المصابين في الإقليم إلى 34 حالة بينها حالة وفاة وأخرى شفاء.

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