بالصور .. “وال” تُواكب حملة السرية الكيمائية التابعة للكتيبة 155 مُشاه في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد في بنغازي

بنغازي 16 مارس 2020 (وال)- باشرت السرية الكيمائية التابعة للكتيبة 155 مشاه اليوم الإثنين، في حملة تعقيم المنشآت العامة بينها مطار بنينا الدولي، ومؤسسات العامة والمساجد والأماكن التي يرتادها المواطنين بشكل يومي.

هذا وتأتي هذه الحملة ضمن توجيهات التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وتستمر حملة السرية الكيمائية التابعة للكتيبة 155 مشاه، حتى يتم تعقيم كافة الأماكن المستهدفة، بحسب خطة الحملة الموضوعة من قبل اللجنة العليا المشكلة من قبل سيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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