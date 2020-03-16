وزارة الخارجية الليبية تطالب الجالية الليبية المقيمة بالخارج بإتباع التعليمات الصحية الصادرة عن البلدان المقيمين بها

بنغازي 16 مارس 2020 (وال)- طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، جميع أفراد الجالية الليبية المقيمة بالخارج، بإتباع جميع التعليمات الصحية الصادرة عن البلدان المقيمين بها.

وقالت وزارة الخارجية – في بيان – إن المطالبة فيما يخص الوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد ( كوفيد 19)، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وأضافت الوزارة الخارجية أنه في حال حصول أي حادث طارئ التواصل عبر أيميل التالي : [email protected]. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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