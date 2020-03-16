توريرا: لا أستطيع العثور على ورق مراحيض ومُطهر كحولي في متاجر لندن

وقال توريرا تعليقا على إصابة أرتيتا بـ كورونا: “لم نتوقع أن يصل الفيروس إلى النادي أو غرفة خلع الملابس”.

واستدرك في حديثه لإذاعة “ساراندي” في أوروجواي: “أرتيتا أفضل حالا الآن، لقد تمكّن من التواصل معنا، وهو يتحسّن”.

وكشف: “تم اكتشاف العديد من الحالات المصابة بـ فيروس كورونا في لندن خلال الأيام الماضية، وسيطر التوتر على الناس. في بعض المتاجر لم يعد باستطاعتنا العثور على ورق مراحيض، أو مُطهّر كحولي”.

وواصل: “أنا في منزلي التزامًا بالحجر الصحي، وأقوم بتنفيذ برنامجي التأهيلي بنفسي”.

ويعاني توريرا من كسر في الكاحل تعرض له قبل توقف النشاط الكروي خلال مواجهة بورتسموث بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكمل توريرا حديثه: “توجب عليّ شراء بعض المعدات، والنادي سيساعد الجميع حتى نستطيع التدرب منفردين في منازلنا”.

وأفصح عن مستجدات حالته: “لا أزال مرتديا حذاء تقويم العظام، خلال 8 أو 10 أسابيع سأكون قادرا على التدرب بشكل طبيعي”.

وأتم: “الابتعاد عن عائلتي أمر صعب، كنت سأسافر إليهم في أوروجواي لو لم تُلغ كافة الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا”.

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