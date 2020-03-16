روجاني من الحجر الصحي: أفتقد عناق أحبائي.. وشاهدت كل برامج نتفليكس

، وقد تحدث إلى قناة ناديه الرسمية عن هذه التجربة.

وصرّح روجاني: “أنا بخير، لم أشعر بالأعراض التي قرأتم عنها في الصحف”.

وأضاف: “كنت أول من يصاب بـ كورونا في محيطي، آمل أن يساعد ذلك في رفع الوعي”.

وأكمل: “أشكر الجميع على الرسائل التي تلقيتها، سنتخطى جميعا هذا الوضع”.

وعن كيفية قضاء وقته داخل الحجر الصحي: “لقد أنهيت مشاهدة كل البرامج الموجودة على تطبيق نتفليكس، وأرشح لكم مشاهدة “The Invisible Guest”، إنه فيلم إثارة، ليس طويلا، سأقبل أي اقتراحات بدوري”.

واعترف روجاني أنه عاشق لـ أليساندرو دل بييرو أسطورة يوفنتوس: “أنا مشجع لـ يوفنتوس منذ صغري، ولذا اعتدت شراء قميص دل بييرو كل عام”.

وأتم: “أفتقد إلى عناق أحبائي، أنا وحدي في فندق يوفنتوس، ومدة الحجر طويلة بعد الشيء ومملة، والأمر يزداد صعوبة لو كنت وحيدا”.

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