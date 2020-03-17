السعودية: لدينا أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط

قالت وزارة التجارة السعودية ، إن المملكة لديها أكبر كمية مخزون غذائي في الشرق الأوسط ، رغم الظروف التي يمر بها العالم.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها نفّذت جولات رقابية متواصلة للتأكد من وفرة المخزون للمنتجات الغذائية والاستهلاكية، منها جولة على مخازن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة للحبوب، والتي تنتج كافة أنواع المخبوزات، بطاقة تخزينية إجمالية تصل لأكثر من 3ر3 مليون طن قمح.

وأوضحت الوزارة، أن المؤسسة العامة للحبوب لديها نحو 450 ألف كيس دقيق جاهز للتوزيع، وتنتج 280 ألف كيس دقيق منزلي يومياً، و270 ألف كيس دقيق تجاري يومياً، فيما تصل طاقات الطحن اليومية إلى 15 ألف طن في اليوم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا