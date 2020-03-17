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خطة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع يورو 2020 ومواجهة كورونا.. 275 مليون استرليني قد تحل الأزمة

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

انتشار فيروس كورونا وسرعة انتقال العدوى جعل حياة كرة القدم في أوروبا تتوقف تماما. الدوريات الخمس الكبرى كلها توقفت حتى إبريل المقبل، وهو ما يجعل الموسم لا ينتهي في موعده المحدد، مما يؤثر على إقامة بطولة يورو 2020.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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