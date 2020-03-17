فلامنجو يعلن إصابة مدربه جورجي جيسوس بفيروس كورونا

وذكر فلامنجو في بيانٍ، أنه أجرى فحوصات لكافة لاعبي وأفراد الأطقم الفنية في النادي، وأسفرت هذه الفحوصات عن عينة إيجابية واحدة من نصيب البرتغالي جيسوس.

لكن البيان استدرك وأوضح أن نتيجة الفحص الإيجابية “ضعيفة وغير حاسمة”، ليقرر النادي إجراء فحصٍ آخر لـ جيسوس في انتظار نتيجته.

جيسوس (65 عاما) يقود فلامنجو منذ العام الماضي، وقاده للتتويج بـ كوبا ليبرتادوريس، والدوري البرازيلي، والسوبر البرازيلي، وسوبر أمريكا الجنوبية، ووصافة كأس العالم للأندية أمام ليفربول.

وسبق لـ جيسوس قيادة بنفيكا إلى نهائي الدوري الأوروبي مرتين، كما قاد الهلال السعودي في النصف الأول من موسم 20182019.

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