ذا أتليتك: ليفربول قد يتوج بالدوري الإنجليزي بملابس نايكي

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن عن إيقاف كل المسابقات الكروية حتى 3 إبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وهو ما يُعني إن نهاية دوري الإنجليزي الممتاز لن تنتهي بنهاية شهر مايو على الأرجح.

وبحسب موقع “ذا أتلتيك” فإن ليفربول قد يتوج بلقب الدوري إذا استمر في الصدارة حتى النهاية بملابس شركة “نايكي” الأمريكية وليس شركة “نيو بالانس”.

ليفربول تعاقد مع شركة “نايكي” لتكون راعي ملابس الفريق في يناير الماضي مقابل 30 مليون جنيه استرليني في الموسم، بالإضافة لـ20% من أرباح مبيعات القمصان بجانب 4 ملايين جنيه استرليني كإضافات حال تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا و2 مليون جنيه استرليني لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

عقد ليفربول مع “نيو بالانس” ينتهي بنهاية شهر مايو المقبل، وبحلول الأول من يونيو المقبل سيُفعل تعاقد النادي الإنجليزي مع “نايكي”.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بعد مرور 29 جولة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني بـ57 نقطة من 28 مباراة.

فارق النقاط يجعل ليفربول يحتاج لـ6 نقاط فقط للتتويج رسميا للدوري، الذي توقف بعد 29 جولة بسبب فيروس كورونا.

لكن مراسم تسليم كأس الدوري الإنجليزي تتم بعد نهاية الجولة 38، والتي على الأرجح ستكون بعد شهر مايو.

وفي هذه الحالة سيحتفل ليفربول بملابس “نايكي”.

بعودة الدوري الإنجليزي، سيستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب الأخير يوم 5 إبريل.

تفشي الفيروس الغامض كان سببا في توقف الدوري الإنجليزي بعد إصابة كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي وميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال به.

الخوف من الفيروس جعل النشاط الكروي بأكمله يتوقف في إنجلترا، وهو ما جعل ليفربول يقرر إيقاف مران لمدة 14 يوما بداية من يوم 13 مارس الماضي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا