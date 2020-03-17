كوريا الجنوبية تسجل 84 حالة إصابة جديدة بكورونا

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية رصدت 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8320.

وهذا هو ثالث يوم على التوالي تقل فيه عدد حالات الإصابة الجديدة عن مائة مقارنة بيوم 29 فبراير، حين بلغت حالات العدوى ذروتها عند 909.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، أمس الإثنين، إنه واثق في قدرة بلاده على التغلب على الفيروس مع استمرار تراجع معدل العدوى رغم إعلان السلطات عن ظهور بؤرة عدوى كبيرة أخرى في سول العاصمة.

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