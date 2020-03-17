إيران تفرج عن 85 ألف سجين مؤقتا بسبب كورونا

قال متحدث باسم القضاء في إيران ، إن الحكومة أفرجت مؤقتا عن نحو 85 ألف سجين، بينهم سجناء سياسيون، في ظل انتشار فيروس كورونا ، وذلك وفقًا لما نشرته “رويترز”.

كانت الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة ال إيران ية، حتى مساء أمس الإثنين، قد أفادت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ارتفع إلى 853 حالة وفاة، بعد أن سجلت أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد.

وأعلنت إيران الاثنين عن وفاة 129 شخصا، مقارنة بوفاة 113 في اليوم السابق و97 حالة وفاة يوم السبت.

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة ال إيران ية، فقد سجلت إيران إصابة 1053 شخصا بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 14991 حالة.

كانت العاصمة ال إيران ية طهران الأكثر تأثرا بالإصابات، حيث سجل فيها 3774 إصابة، فيما حلت محافظة مازندران ثانية بإجمالي إصابات بلغت 1374 إصابة، وتلتها أصفهان 1301 إصابة، بينما سجلت قم 1023 إصابة.

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