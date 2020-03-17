الكويت: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 130 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويت ية تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس ( كورونا ) المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 130 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند – في المؤتمر الصحفي الـ17 والذي أقيم بديوان عام الوزارة اليوم الثلاثاء: “إن جميع الحالات السبع هي لمواطنين كويتيين مرتبطيـن بالسفر إلى بريطانيا”، موضحًا أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة حيث يتلقى جميعهم الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.

وأضاف السند: “أن هناك 4 حالات محجوزة في غرفة العناية الفائقة منها حالة واحدة مستقرة، و3 حالات يمكن وصفها بالحرجة، حيث إنه تم حتى الآن إجراء 11 ألفًا و91 مسحة مخبرية، إضافة إلى إنهاء 564 شخصًا لفترة الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لهم”.

وأشار إلى أن عدد الدول التي أصبحت تواجه هذا الفيروس ارتفعت إلى 156 دولة منها 169 ألف حالة إصابة خارج الصين، بالإضافة إلى ما يقرب من 81 ألف حالة داخل الصين، منوهًا بأنه في إقليم دول شرق المتوسط، هناك 18 دولة أعلنت وجود نحو 16 ألف حالة إصابة بها، فيما لم تعلن الدول الأربع الباقية وجود أية إصابات بها.

ودعا مجددا المواطنين والمقيمين إلى التقيد بضوابط تطبيق الحجر المنزلي والمؤسسي، حفاظًا على صحتهم وصحة المجتمع الكويت ي، مع التأكيد على ضرورة البقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من انتشار الفيروس. كانت وزارة الصحة الكويت ية قد أعلنت، أمس الاثنين، ارتفاع مصابي فيروس ( كورونا ) إلى 123 حالة، بعد تسجيل 11 حالة جديدة تضمنت حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة وأخرى مرتبطة بالسفر إلى إيران، و4 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، و3 حالات مخالطين لحالة السفر إلى بريطانيا، وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى قطر وجميعهم كويتيون، بالإضافة إلى حالة واحدة لمقيمة.

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