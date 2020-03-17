التشيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 383 حالة

أعلنت وزارة الصحة التشيك ية ارتفاع حصيلة ال إصابات المؤكدة بفيروس ( كورونا ) إلى 383 حالة، وذلك عقب تسجيل 39 حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة – حسبما ذكر راديو (براج) الدولي، اليوم الثلاثاء – أن هناك 3 مرضى حالتهم حرجة للغاية، فيما تعافت 3 حالات بشكل كامل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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