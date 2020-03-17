ارتفع حالات فيروس كورونا في الأردن بعد إصابة ممرضة

عمّان-العنوان

أعلنت الأردن اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 34 حالة، بعد إصابة ممرضة في مستشفى البشير الحكومي.

وصعّدت الحكومة الأردنية من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بعد وصول آلاف الأردنيين عبر مطار الملكة علياء الدولي، الذي ستعلق رحلاته، بداية من اليوم الثلاثاء حتى إشعار آخر.

من جهته نشر الجيش الأردني قواته على مداخل ومخارج المدن والمحافظات لمكافحة كورونا. وطالب الجيش الأردني المواطنين الالتزام بأوامر الوحدات المنتشرة لمكافحة كورونا.