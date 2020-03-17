تشكيل لجنة لمساعدة الليبيين العالقين في تونس

ايوان ليبيا – وكالات

شكلت القنصلية الليبية في تونس، لجنة دائمة في مطار تونس قرطاج الدولي بمقر مكتب خطوط البراق لمساعدة الليبيين العالقين هناك.

ودعت القنصلية العالقين إلى التوجه للمكتب من أجل أخذ بياناتهم وتسجيلهم، حسب البيان المنشور على صفحة مطار معيتيقة الدولي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وهناك أكثر من 90 ليبيًّا عالقين في الأراضي التونسية يريدون العودة، بينهم طلبة وآخرون أكملوا علاجهم بالمستشفيات والمصحات التونسية، إذ قال أحدهم لـ«بوابة الوسط» أمس الإثنين، إن «سفير ليبيا في تونس اجتمع بهم ووعدهم إما بتأجير طائرة وإعادتهم أو حجز فندق لهم إلى أن تنتهي هذه الأزمة».

يذكر أن حكومة الوفاق، أكدت الإثنين استمرار العمل بمنفذي وزان ورأس اجدير الحدوديين مع تونس للسماح بعودة المواطنين الليبيين العالقين على الحدود، بحسب ما نشرته إدارة الإعلام برئاسة الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكد وزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق «البدء في إغلاق المطارات الجوية والبرية اعتبارًا من يوم الإثنين 16 مارس 2020، وإيقاف الرحلات الجوية من وإلى المطارات الليبية بناء على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي، باستثناء الإسعاف الطائر، والوفود الرسمية، والنقل الداخلي للمسافرين، والشحن الجوي للبضائع، واستمرار العمل بالمنافذ البحرية برسو السفن المحملة بالبضائع وإتباع إجراءات السلامة الصحية من قبل فرق الرصد التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض»، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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