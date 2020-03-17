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الخارجية الفرنسية تعلن غلق حدود منطقة “شنغن” لإبطاء فيروس كورونا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

باريس-العنوان

أعلنت الخارجية الفرنسية أنه سيتم إغلاق حدود الدخول إلى منطقة شنغن وتعليق جميع رحلات السفر بين الدول غير الأوروبية والاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، لإبطاء وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الخارجية الفرنسية، إلى أنه سيُسمح فقط للمواطنين الفرنسيين في الخارج بالعودة إلى بلادهم.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أكد في كلمة ألقاها يوم الإثنين أن دول الاتحاد الأوروبي قررت بالفعل غلق الحدود.

وتتيح منطقة شنغن للأفراد حرية التنقل ضمن الحدود الداخلية للدول الموقعة على اتفاقية شنغن وعددها 26 دولة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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